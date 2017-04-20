Спецслужбы сняли пикантное видео с участием Найема

MIGnews.com.ua

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что украинские спецслужбы собрали на него компрометирующую информацию интимного характера, в частности, личное видео, которое было заснято в его квартире.

Найем утверждает, что слежку за ним вели во время президентства Виктора Януковича. Об этом парламентарий рассказал в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала 112 .

"Я точно знаю, что нет компромата, который бы касался моей политической, финансовой истории, или моментов, которые касаются коррупции. Я точно знаю, что есть - были съемки в моей квартире во время Януковича и были съемки после его ухода - интимного характера. Меня об этом предупреждали и писали об этом в интернете в комментариях конкретные журналисты (если надо будет, я это опубликую). Я думаю, что это видео есть у людей, близких к СБУ, у Пашинского, например", - рассказал Найем.

При этом депутат не боится, что некоторые люди смогут обнародовать это видео. Помимо этого Найем уверен, Служба безопасности Украины больше никакой компрометирующей информацией о нем не располагает.

В отношении слежки нардеп уверяет, что его телефонные разговоры прослушиваются, однако регулярная слежка за ним не ведется.

"Я не придаю себе столько значения, чтобы за мной следили. Думаю, что еще рано", - отметил он.