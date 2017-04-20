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Песков: Путин не планирует включать Донбасс в состав России
20.04.2017 14:04

Песков: Путин не планирует включать Донбасс в состав России

Правительство Российской Федерации не намерено включать в свой состав территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на основании сообщения, обнародованного в СМИ относительно постепенного плана интеграции Донбасса в Россию.

Он напомнил, что на протяжении всех лет вооруженного противостояния на Донбассе российские власти не заявляли и не пытались включить эти территории в состав РФ.

"Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков.

По мнению Пескова публикации наподобие материала, вышедшего в Bloomberg, являются достаточно наивными и примитивными.

Также он назвал вооруженный конфликт на Донбассе гражданской войной и заявил, что украинское правительство должно само найти выход из сложившейся ситуации.

"Здесь план один - добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад", - указал спикер.

При этом на уточняющий вопрос о том видит ли Кремль оккупированные территории Донбасса в составе Украины, представитель Путина ответил: "Это внутриукраинская проблема".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент РФ Владимир Путин намерен проводить поэтапную интеграцию оккупированных территории Донецкой и Луганской области в состав России, даже несмотря на якобы поддержку им идеи выполнения минских договоренностей. Об этом говорится в расследовании журналистов Bloomberg, которые ссылаются на источники в Кремле и бывших российских чиновников.

Теги материала: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Донбасс, Россия
Новости СМИ2
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