Песков: Путин не планирует включать Донбасс в состав России

Правительство Российской Федерации не намерено включать в свой состав территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на основании сообщения, обнародованного в СМИ относительно постепенного плана интеграции Донбасса в Россию.
Он напомнил, что на протяжении всех лет вооруженного противостояния на Донбассе российские власти не заявляли и не пытались включить эти территории в состав РФ.
"Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков.
По мнению Пескова публикации наподобие материала, вышедшего в Bloomberg, являются достаточно наивными и примитивными.
Также он назвал вооруженный конфликт на Донбассе гражданской войной и заявил, что украинское правительство должно само найти выход из сложившейся ситуации.
"Здесь план один - добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад", - указал спикер.
При этом на уточняющий вопрос о том видит ли Кремль оккупированные территории Донбасса в составе Украины, представитель Путина ответил: "Это внутриукраинская проблема".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент РФ Владимир Путин намерен проводить поэтапную интеграцию оккупированных территории Донецкой и Луганской области в состав России, даже несмотря на якобы поддержку им идеи выполнения минских договоренностей. Об этом говорится в расследовании журналистов Bloomberg, которые ссылаются на источники в Кремле и бывших российских чиновников.