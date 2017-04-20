Петренко заявил, что Украина имеет все шансы получить решение суда ООН по двум искам

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что минюст занимается подготовкой дополнительных доказательств для второго этапа судебного разбирательства в Международном суде ООН в Гааге по двум искам, поданным Украиной против России, передает РБК-Украина .

"Основное, что было озвучено вчера судом, это то, что суд признал свою юрисдикцию. Это значит то, что Украина имеет шанс получить окончательное решение по двум искам", - сказал министр.

Петренко акцентировал на том, что представители Российской Федерации добивались в Гааге, чтобы Международный суд ООН не принял к рассмотрению жалобы Украины.

"Основная идея Российской Федерации не допустить рассмотрения дела по сути",- заявил глава Минюста.

Позиция юридического сопровождения украинской стороны заключалась в том, чтобы суд принял ходатайство об избрании мер пресечения и вынес соответствующее решение.

Министр подчеркнул, что Украина обладает широкой доказательной базой, которая будет представлена при рассмотрении иска по существу.

"Украина имеет большой объем доказательств, которые не были представлены на первом этапе потому, что это не предусмотрено процедурой",- объяснил он.