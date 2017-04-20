ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Петренко заявил, что Украина имеет все шансы получить решение суда ООН по двум искам
20.04.2017 13:51

Петренко заявил, что Украина имеет все шансы получить решение суда ООН по двум искам

В четверг, 20 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что минюст занимается подготовкой дополнительных доказательств для второго этапа судебного разбирательства в Международном суде ООН в Гааге по двум искам, поданным Украиной против России, передает РБК-Украина.

"Основное, что было озвучено вчера судом, это то, что суд признал свою юрисдикцию. Это значит то, что Украина имеет шанс получить окончательное решение по двум искам", - сказал министр.

Петренко акцентировал на том, что представители Российской Федерации добивались в Гааге, чтобы Международный суд ООН не принял к рассмотрению жалобы Украины.

"Основная идея Российской Федерации не допустить рассмотрения дела по сути",- заявил глава Минюста.

Позиция юридического сопровождения украинской стороны заключалась в том, чтобы суд принял ходатайство об избрании мер пресечения и вынес соответствующее решение.

Министр подчеркнул, что Украина обладает широкой доказательной базой, которая будет представлена при рассмотрении иска по существу.

"Украина имеет большой объем доказательств, которые не были представлены на первом этапе потому, что это не предусмотрено процедурой",- объяснил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, что Украина положительно оценивает вынесенное Международным судом ООН в Гааге промежуточное решение по иску "Украина против РФ".

Теги материала: Павел Петренко, Минюст, Гаагский суд, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [19] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Песков: Путин не планирует включать Донбасс в состав России
Важное
Песков: Путин не планирует включать Донбасс в состав России
Bloomberg раскрыл план Путина о постепенной интеграции Донбасса в Россию
Важное
Bloomberg раскрыл план Путина о постепенной интеграции Донбасса в Россию
Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки
Важное
Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки
Фийон: Крым - исторически русская территория
Важное
Фийон: Крым - исторически русская территория
Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне
Важное
Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР
Важное
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017
Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"
Эксклюзив  Заборин назвал политическим феноменом рейтинг партии "За життя"  Видеорепортаж
20.04.2017
Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад
Эксклюзив  Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад  Видеорепортаж
19.04.2017
Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика