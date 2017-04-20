Bloomberg раскрыл план Путина о постепенной интеграции Донбасса в Россию

MIGnews.com.ua

Президент РФ Владимир Путин намерен проводить поэтапную интеграцию оккупированных территории Донецкой и Луганской области в состав России, даже несмотря на якобы поддержку им идеи выполнения Минских договоренностей. Об этом говорится в расследовании журналистов Bloomberg , которые ссылаются на источники в Кремле и бывших российских чиновников.

На данный момент у российского лидера есть определенные рычаги, с помощью которых он успешно влияет на ситуацию на Донбассе и может расположить к себе население оккупированных территорий.

В частности, с помощью введенной Киевом блокады Донбасса Путин старается экономически сблизить РФ с "ДНР" и "ЛНР". На данный момент российские железные дороги уже сократили ставки на перевозку угля и железной руды из Донбасса к пунктам, которые находятся на российской территории ближе всего к границе.

Также огромное влияние имеет и подписанным им указ о признании так называемых паспортов оккупированных территорий и введение в "Л/ДНР" рубля в качестве "официальной государственной валюты". Таким образом, возвращение территорий и более 2 миллионов человек, проживающих там, становится сложной задачей для украинских властей. Реализацию Россией "Приднестровского сценария" в Украине признал и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

В Bloomberg также отмечают, что мировое сообщество также неоднозначно реагирует на ситуацию в Украине. Однако все понимают тот факт, что действия Путина угрожают безопасности не только Украины, но и США вместе с Европейским союзом. Канцлер Германии Ангела Меркель на сегодняшний день сделала очень много для решения проблемы Донбасса. В сою очередь от президента США Дональда Трампа исходят неоднозначные сигналы, так как видно, что он более заинтересован ситуацией в Сирии и Северной Корее, нежели в Украине.

В РФ говорят о том, что уже устали от постоянного инвестировать в Донбасс. В связи с этим "ДНР" и "ЛНР" должны интегрироваться в России и вносить свою часть в общий бюджет.