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Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки
20.04.2017 13:03

Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки

Вооруженное противостояние на Донбассе является войной, а не замороженным конфликтом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканала Sky News.

По его словам, определенные люди называют ситуацию на Донбассе замороженным конфликтом, но "он не заморожен, это - горячая российская агрессия против моей страны".

Глава государства проинформировал, что с начала года на востоке страны уже погибли 69 защитников Украины, еще более 420 военных - получили ранения различной степени тяжести.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - указал украинский лидер.

Он уточнил, что на данный момент на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится свыше 700 российских танков, около 1 250 артиллерийских систем и более 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко акцентировал внимание на том, что мир должен усилить санкционное давление на РФ ради остановки убийств граждан Украины.

" Санкции - механизм, чтобы держать Путина (президент РФ Владимир Путин – ред.) за столом переговоров. Путин платит высокую цену благодаря санкциям", - отметил президент. При этом поблагодарив за оказываемую поддержку в этом вопросе власти США, ЕС, Великобритании, Японии, Канады, Австралии.

Украинский лидер указал, что российскому правительству не нужна сильная и единая Европа. В связи с этим РФ делает все, чтобы провоцировать конфликты.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Порошенко заявил, что в последнее время украинская армия существенно повысила свою боеспособность. На сегодняшний день Вооруженные силы Украины занимают восьмое место среди армий Европы.

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, война, Россия, санкции
Новости СМИ2
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