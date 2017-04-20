Порошенко назвал ситуацию на Донбассе войной с РФ и попросил у мира поддержки

MIGnews.com.ua

Вооруженное противостояние на Донбассе является войной, а не замороженным конфликтом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканала Sky News.

По его словам, определенные люди называют ситуацию на Донбассе замороженным конфликтом, но "он не заморожен, это - горячая российская агрессия против моей страны".

Глава государства проинформировал, что с начала года на востоке страны уже погибли 69 защитников Украины, еще более 420 военных - получили ранения различной степени тяжести.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - указал украинский лидер.

Он уточнил, что на данный момент на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится свыше 700 российских танков, около 1 250 артиллерийских систем и более 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко акцентировал внимание на том, что мир должен усилить санкционное давление на РФ ради остановки убийств граждан Украины.

" Санкции - механизм, чтобы держать Путина (президент РФ Владимир Путин – ред.) за столом переговоров. Путин платит высокую цену благодаря санкциям", - отметил президент. При этом поблагодарив за оказываемую поддержку в этом вопросе власти США, ЕС, Великобритании, Японии, Канады, Австралии.

Украинский лидер указал, что российскому правительству не нужна сильная и единая Европа. В связи с этим РФ делает все, чтобы провоцировать конфликты.