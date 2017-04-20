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Минобороны Израиля: Правительство Сирии имеет до трех тонн химоружия
20.04.2017 12:45

Минобороны Израиля: Правительство Сирии имеет до трех тонн химоружия

Правительственные войска Сирии имеют в наличии до трех тонн химического оружия.

Об этом сообщает Министерство обороны Израиля, передает Associated Press.

“Один из высокопоставленных военных чиновников, имя которого не называется, сообщил, что по данным разведки Асад до сих пор имеет от одной до трех тонн химического оружия”, - говорится в сообщении.

Разведка утверждает, что сирийские офицеры отдали приказ о химической атаке под руководством президента Сирии Башара Асада.

Эту информацию подтвердили также двое других сотрудников Минобороны Израиля.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат заявил, что президент Сирии Башар Асад располагает сотнями тонн химического оружия. По словам генерала, правительство Сирии в 2016 году согласилось ликвидировать только часть запасов химоружия.

Теги материала: Сирия, Израиль, Химическая атака, химическое оружие, Асад
Новости СМИ2
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