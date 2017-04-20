Минобороны Израиля: Правительство Сирии имеет до трех тонн химоружия

MIGnews.com.ua

Правительственные войска Сирии имеют в наличии до трех тонн химического оружия.

Об этом сообщает Министерство обороны Израиля, передает Associated Press.

“Один из высокопоставленных военных чиновников, имя которого не называется, сообщил, что по данным разведки Асад до сих пор имеет от одной до трех тонн химического оружия”, - говорится в сообщении.

Разведка утверждает, что сирийские офицеры отдали приказ о химической атаке под руководством президента Сирии Башара Асада.

Эту информацию подтвердили также двое других сотрудников Минобороны Израиля.