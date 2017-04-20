Фийон: Крым - исторически русская территория

Крымский полуостров исторически, культурологически, лингвистически является русским.
Об этом заявил кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон в интервью французской газете Figaro.
По его словам, в ситуации с присоединением Крыма к Российской Федерации нужно уважать право его жителей на самоопределение.
"Нужно соблюдать два фундаментальных и противоречивых принципа - уважение границ и международного права, а также право народа на самоопределение", - убежден Фийон.
Кроме того, он добавил, что, возможно, решение вопроса с Крымом можно найти, организовав конференцию по Крыму под эгидой Организации Объединенных Наций.
"Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет", - подытожил Фийон.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 14 марта, финансовая прокуратура обвинила кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона в растрате государственных средств. Позже французы высказали недовольство в отношении дороговизны костюмов, в которых появляется кандидат в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фийон. Фийон заявил, что два деловых костюма стоимостью 13 тысяч евро ему подарил друг, однако предельный лимит пожертвований для кандидатов составляет не более 4,6 тысячи евро.