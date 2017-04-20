Фийон: Крым - исторически русская территория

MIGnews.com.ua

Крымский полуостров исторически, культурологически, лингвистически является русским.

Об этом заявил кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон в интервью французской газете Figaro.

По его словам, в ситуации с присоединением Крыма к Российской Федерации нужно уважать право его жителей на самоопределение.

"Нужно соблюдать два фундаментальных и противоречивых принципа - уважение границ и международного права, а также право народа на самоопределение", - убежден Фийон.

Кроме того, он добавил, что, возможно, решение вопроса с Крымом можно найти, организовав конференцию по Крыму под эгидой Организации Объединенных Наций.

"Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет", - подытожил Фийон.