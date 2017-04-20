Могерини: В результате Brexit Великобритания потеряет больше, чем Евросоюз

В результате Brexit Великобритания может потерять больше, чем Европейский союз.
Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини в ходе выступления в китайском университете Циньхуа в Пекине, передает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что наши британские друзья потеряют больше, чем мы. Им придется отказаться от своей принадлежности к европейскому сообществу. Мы потеряем важного члена союза", - подчеркнула дипломат.
Как сообщал MIGnews.com.uа, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз пытается уменьшить негативные последствия, которые возникли из-за решения Британии покинуть его, но ущерба не избежать.