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Могерини: В результате Brexit Великобритания потеряет больше, чем Евросоюз
20.04.2017 11:54

Могерини: В результате Brexit Великобритания потеряет больше, чем Евросоюз

В результате Brexit Великобритания может потерять больше, чем Европейский союз.

Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини в ходе выступления в китайском университете Циньхуа в Пекине, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что наши британские друзья потеряют больше, чем мы. Им придется отказаться от своей принадлежности к европейскому сообществу. Мы потеряем важного члена союза", - подчеркнула дипломат. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз пытается уменьшить негативные последствия, которые возникли из-за решения Британии покинуть его, но ущерба не избежать.

Теги материала: Могерини, Великобритания, Европейский союз, Brexit
Новости СМИ2
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