Турчинов разработал очередной закон о национальной безопасности Украины

MIGnews.com.ua

В новом законе о национальной безопасности Украины будут определены основные направления развития и реформирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов во время открытия Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", которое транслировал телеканал NewsOne.

Он подчеркнул, что на данный момент Украине нужны боеспособные Вооруженные силы, которые могут защитить родную землю. Основные направления развития ВСУ уже определены и прописаны в Стратегии нацбезопасности, Военной доктрине, Стратегическом оборонном бюллетене. Это также будет закреплено в новом законе о национальной безопасности украинского государства. Данный документ разрабатывается в тесном сотрудничестве Украины и международных экспертов.

Тем не менее секретарь СНБО указал, что в сегодняшних реалиях нужно также прикладывать много усилий для развития органов, занимающихся правоохранительной и разведывательной деятельностью.

"События 2014 года доказали, что слабость этих органов - это залог проигрыша. Если бы несколько лет назад у нас были сильные данные службы и армия, то не встал бы вопрос восстановления территориальной целостности", - сказал Турчинов.