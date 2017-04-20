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Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне
20.04.2017 11:14

Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне

Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.

Об  этом заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе церемонии открытия Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает Интерфакс-Украина.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Турчинова, Россия усиливает свои позиции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там, по его словам, в настоящее время находятся до 30 тысяч боевиков, их количество планируется увеличить до 50 тысяч.

Также Турчинов сообщил, что к ведению боевых действий на Донбассе привлекаются курсанты военных учебных заведений в РФ. "Вдоль границы уже развернута группировка вооруженных сил РФ до 50 тысяч без учета боевиков 1го и 2го армейских корпусов на временно оккупированных территориях... продолжается увеличение численности 1го и 2го армейских корпусов, планируется увеличить их до 55 тыс человек", - отметил он.

"Громкая информационных кампания по набору должна замаскировать перебрасывание на Донбасс кадровых военных и наемников из России", - добавил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что российские военные, размещенные вдоль границы, способны в течении 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают планы официальной Москвы провести масштабные военные учения в Беларуси "Запад 2017" при участии 100 тысяч военнослужащих.

"По оценкам специалистов, цель этих учений - проверка готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку", - сказал Турчинов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские спецслужбы наращивают военный потенциал на границе Украины в западном и южном направлениях.

Теги материала: Александр Турчинов, Россия, война, СНБО
Новости СМИ2
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