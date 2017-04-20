Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР

MIGnews.com.ua

Заявление Совбеза ООН относительно недавних пусков ракет Корейской Народно-Демократической Республикой было заблокировано постпредом Российской Федерации. При этом многие дипломаты удивились такому решение, так как свой голос "за" планировал даже представитель Северной Кореи, пишет DW .

В случае принятия Совбезом ООН осуждающего заявления по этому вопросу это предостерегло бы северокорейские власти от дальнейших подобных пусков ракет. Во время обсуждения текста заявления РФ настаивала на включение в него пунктов об урегулировании конфликта в КНДР путем диалога.

В варианте, который предлагался США, говорилось о направлении Северной Корее предложения с настоятельной просьбой не проводить больше испытаний подобного рода. В противном случае международное сообщество будет вынуждено прибегнуть к "серьезным мерам".

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, целью Америки не является провоцирование конфликта. В связи с этим Северная Корея должна прекратить совершать любые попытки "навязать его".