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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР
20.04.2017 10:44

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по пускам ракет КНДР

Заявление Совбеза ООН относительно недавних пусков ракет Корейской Народно-Демократической Республикой было заблокировано постпредом Российской Федерации. При этом многие дипломаты удивились такому решение, так как свой голос "за" планировал даже представитель Северной Кореи, пишет DW.

В случае принятия Совбезом ООН осуждающего заявления по этому вопросу это предостерегло бы северокорейские власти от дальнейших подобных пусков ракет. Во время обсуждения текста заявления РФ настаивала на включение в него пунктов об урегулировании конфликта в КНДР путем диалога.

В варианте, который предлагался США, говорилось о направлении Северной Корее предложения с настоятельной просьбой не проводить больше испытаний подобного рода. В противном случае международное сообщество будет вынуждено прибегнуть к "серьезным мерам".

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, целью Америки не является провоцирование конфликта. В связи с этим Северная Корея должна прекратить совершать любые попытки "навязать его".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Хейли заявила, что правительство Северной Кореи должно постараться воздержаться от провокационных и агрессивных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и так не простой ситуации в регионе.

Теги материала: Совбез ООН, Россия, КНДР, США, заявление
Новости СМИ2
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