Постпред США при ООН посоветовала КНДР не провоцировать Америку

MIGnews.com.ua

Правительство Северной Кореи должно постараться воздержаться от провокационных и агрессивных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и так не простой ситуации в регионе. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет Associated Press .

По ее словам, американская сторона не пытается идти на открытый конфликт и начинать противостояние.

"Мы не пытаемся начать борьбу, так что не пытайтесь дать нам ее", - указала она.

Хейли также обращаясь к властям КНДР, посоветовала им не "играть" на данном этапе развития событий.