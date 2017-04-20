Постпред США при ООН посоветовала КНДР не провоцировать Америку

Правительство Северной Кореи должно постараться воздержаться от провокационных и агрессивных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и так не простой ситуации в регионе. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет Associated Press.
По ее словам, американская сторона не пытается идти на открытый конфликт и начинать противостояние.
"Мы не пытаемся начать борьбу, так что не пытайтесь дать нам ее", - указала она.
Хейли также обращаясь к властям КНДР, посоветовала им не "играть" на данном этапе развития событий.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Северной Корее был торжественно представлен анимационный ролик, в котором имитируется ядерный удар республики по США. Посвятили данное видео 105 годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.