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Постпред США при ООН посоветовала КНДР не провоцировать Америку
20.04.2017 10:02

Постпред США при ООН посоветовала КНДР не провоцировать Америку

Правительство Северной Кореи должно постараться воздержаться от провокационных и агрессивных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и так не простой ситуации в регионе. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет Associated Press.

По ее словам, американская сторона не пытается идти на открытый конфликт и начинать противостояние.

"Мы не пытаемся начать борьбу, так что не пытайтесь дать нам ее", - указала она.

Хейли также обращаясь к властям КНДР, посоветовала им не "играть" на данном этапе развития событий.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Северной Корее был торжественно представлен анимационный ролик, в котором имитируется ядерный удар республики по США. Посвятили данное видео 105 годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.

Теги материала: ООН, США, КНДР, провокация
Новости СМИ2
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