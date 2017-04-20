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В Украине вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных
20.04.2017 09:08

В Украине вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

В четверг, 20 апреля, в Украине вступил в силу закон "О Едином государственном реестре военнообязанных".

Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 19 апреля. 

В частности, в документе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных.

Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, закон был поддержан народными депутатами в сессионном зале парламента 16 марта. Тогда за него свои голоса отдали 236 народных избранников.

Авторами закона являются Сергей Пашинский, Тарас Пастух и Иван Винник. Согласно этому документу, отныне в стране будет вестись сбор, обработка и хранение информации обо всех призывниках. Реестр будет вестись в электронной форме и содержать персональные и служебные данные всех военнообязанных украинцев.

Позже 14 апреля президент Украины Петр Порошенко одобрил создание в стране Единого государственного реестра военнообязанных.

 

Теги материала: закон, военнообязанные, Генштаб, ВСУ
Новости СМИ2
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