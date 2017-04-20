В Украине вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, в Украине вступил в силу закон "О Едином государственном реестре военнообязанных".

Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 19 апреля.

В частности, в документе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных.

Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, закон был поддержан народными депутатами в сессионном зале парламента 16 марта. Тогда за него свои голоса отдали 236 народных избранников .

Авторами закона являются Сергей Пашинский, Тарас Пастух и Иван Винник. Согласно этому документу, отныне в стране будет вестись сбор, обработка и хранение информации обо всех призывниках. Реестр будет вестись в электронной форме и содержать персональные и служебные данные всех военнообязанных украинцев.