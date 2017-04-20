Рева назвал сроки проведения монетизации субсидий для населения

MIGnews.com.ua

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что только через три-четыре года правительство сможет провести процесс монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения, пишет Корреспондент .

"В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения – ред.) может быть через 3-4 года", - указал председатель ведомства.

Министр отметил, что на сегодняшний день правительству очень сложно выполнить процесс по открытию 7 миллионов банковских счетов, чтобы запустить процесс монетизации для получателей субсидий. Кроме этого украинские власти не смогут проконтролировать процесс целевого использования выделенных денег. Это связано с соотношением высоких цен на услуги ЖКХ и доходов населения.