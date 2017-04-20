В России отреагировали на решение суда в Гааге

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге посчитал требования Украины о введении временных мер против Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма "безосновательными".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России в Facebook.
"Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют", – говорится в сообщении.
Кроме того, российский МИД отмечает, что суд ООН не поддержал заявления Украины о статусе Крыма и "счел его не имеющим отношения к сути разбирательства".
"Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", – говорится в заявлении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Гаагский суд вынес предварительное решение по иску Украины против Российской Федерации, и предписал России на территории аннексированного Крыма разрешить работу Меджлиса и вернуть обучение на украинском языке для этнических украинцев.
В свою очередь МИД Украины расценил решение суда ООН как победу. Заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, что Украина положительно оценивает вынесенное Международным судом ООН в Гааге промежуточное решение по иску "Украина против РФ".