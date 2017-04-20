Дело Насирова: суд передал все паспорта фискала в ГМС

MIGnews.com.ua

Государственная миграционная служба Украины будет хранить паспорт для выезда за границу, а также дипломатический паспорт отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом сообщила САП на своей странице в Facebook.

"В части возврата, среди других вещей, паспортов для выезда за границу, дипломатического паспорта информируем, что в выполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирова меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службу Украины, где будут храниться", - говорится в сообщении.

Что касается карточки для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверения народного депутата и временного удостоверения народного депутата, то эти документы будут направлены в Верховную Раду Украины.

"Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание с целью возмещения убытков, причиненных уголовным правонарушением, оставлено под арестом", - сообщили в САП.