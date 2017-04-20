ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Дело Насирова: суд передал все паспорта фискала в ГМС
20.04.2017 01:25

Дело Насирова: суд передал все паспорта фискала в ГМС

Государственная миграционная служба Украины будет хранить паспорт для выезда за границу, а также дипломатический паспорт отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом сообщила САП на своей странице в Facebook.

"В части возврата, среди других вещей, паспортов для выезда за границу, дипломатического паспорта информируем, что в выполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирова меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службу Украины, где будут храниться", - говорится в сообщении.

Что касается карточки для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверения народного депутата и временного удостоверения народного депутата, то эти документы будут направлены в Верховную Раду Украины.

"Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание с целью возмещения убытков, причиненных уголовным правонарушением, оставлено под арестом", - сообщили в САП.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Апелляционный суд Киева постановил вернуть отстраненному руководителю ГФС Роману Насирову конфискованные документы, среди которых все паспорта и идентификационный код. 

Теги материала: Насиров, ГФС, суд, Киев, Украина, паспорт, ГМС
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Оболонский суд вызвал Януковича на допрос
Важное
Оболонский суд вызвал Януковича на допрос
Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Важное
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Важное
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
Важное
МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Важное
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Важное
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад
Эксклюзив  Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад  Видеорепортаж
19.04.2017
Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит из Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017
Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
19.04.2017
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика