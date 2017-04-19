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Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад
19.04.2017 23:34

Эксклюзив  Рабинович: В Раде предлагают взятку, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад  Видеорепортаж

Работа Кабинета министров под руководством премьера Владимира Гройсмана – это продолжение бездарной политики предыдущего правительства.

Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам политика, за год работы правительства Гройсмана люди перестали вообще "ощущать в карманах деньги и живут впроголодь".

"Единственное достижение нашей страны – что мы с начала года втрое увеличили экспорт металлолома. А в остальном - ничего хорошего больше не получается. Я много езжу по стране, и оценка работы Гройсмана - в районе ноля", - подчеркнул Рабинович.

Вместе с тем он возмутился наглостью Гройсмана, когда тот не пришел в Верховную Раду отчитаться за работу, проделанную Кабмином под его руководством. Стоит отметить, что, по словам Рабиновича, сейчас в парламенте "платят" огромные деньги, чтобы не дать Гройсману озвучить свой доклад.

"Сегодня в парламенте начинают ходить громадные суммы, чтобы не дать услышать отчет правительства. То есть, чтобы не выполнить закон еще и дают взятку. Рада обязана заслушать премьера – это закон, если он не пришел в парламент хотя бы на два дня, или если молчат руководители фракций - знайте, получена взятка", - заверил Рабинович.

Также он отметил, что по его информации, премьер все чаще общается с так называемыми еврооптимистами Сергеем Лещенко и Мустафой Найемом.

"Рождается потрясающая политическая сила в нашей стране. Пора менять премьера", - подытожил нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Рабинович заявил, что стратегия правительства Гройсмана - это протянуть еще год во власти.

Также он высказал убеждение, что если глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сбежит из Украины - значит она в сделке с правоохранителями.

Теги материала: Вадим Рабинович, За Життя, Владимир Гройсман, Кабмин, Верховная Рада
Новости СМИ2
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