СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины секретарю Союза журналистов Российской Федерации Ашоту Джазояну на три года.
Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины.
Отмечается, что решение было принято в связи с незаконными визитами Джазояна на территорию аннексированного Крыма, которые были класифицированы как "общественно опасные деяния, которые противоречат интересам обеспечения безопасности Украины".
В свою очередь, Союз журналистов РФ на своем сайте опубликовал собственное заявление.
"СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам, что в соотвествии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ. Наша позиция неизменна - для журналистики не существует границ", - говорится в заявлении.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете депутату Государственной Думы Российской Федерации от "Единой России" Виталию Милонову въезда на территорию Украины сроком на три года