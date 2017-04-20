СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины секретарю Союза журналистов Российской Федерации Ашоту Джазояну на три года.

Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины.

Отмечается, что решение было принято в связи с незаконными визитами Джазояна на территорию аннексированного Крыма, которые были класифицированы как "общественно опасные деяния, которые противоречат интересам обеспечения безопасности Украины".

В свою очередь, Союз журналистов РФ на своем сайте опубликовал собственное заявление.

"СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам, что в соотвествии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ. Наша позиция неизменна - для журналистики не существует границ", - говорится в заявлении.