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СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России
20.04.2017 06:13

СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины секретарю Союза журналистов Российской Федерации Ашоту Джазояну на три года.

Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины. 

Отмечается, что решение было принято в связи с незаконными визитами Джазояна на территорию аннексированного Крыма, которые были класифицированы как "общественно опасные деяния, которые противоречат интересам обеспечения безопасности Украины". 

В свою очередь, Союз журналистов РФ на своем сайте опубликовал собственное заявление.  

"СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам, что в соотвествии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ. Наша позиция неизменна - для журналистики не существует границ", - говорится в заявлении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете  депутату Государственной Думы Российской Федерации от "Единой России" Виталию Милонову въезда на территорию Украины сроком на три года

Теги материала: Союз журналистов России, СБУ, запрет, Крым
Новости СМИ2
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