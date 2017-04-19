Рабинович: Если Гонтарева сбежит с Украины – значит она в сделке с правоохранителями

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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не имеет иммунитета, чтобы сбежать безнаказанной с Украины.

Такое заявление сделал в эфире телеканала NewsOne лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По его словам, руководитель регулятора во время нахождения на своей должности совершила ряд нарушений законодательства и без сговора с правоохранителями не сможет сбежать из страны.

"Проводились обыски в Нацбанке – факты хищения колоссальные. Гонтарева не является народным депутатом и не имеет никакого иммунитета. Дорогие правоохранители, если она удерет из страны – это значит, что вы с ней в доли и сидеть за нее хотите вы", - подчеркнул политик.

Также он отметил, что своими действиями Гонтарева выполнила "миссию" по уничтожению Украины и отправилась в США, чтобы отчитаться о результатах проделанной работы.

"Гонтарева, которая вместе со своими подельниками уничтожила валюту, банки, вывела заграницу миллиарды долларов, что неоднократно подтверждала Генеральная прокуратура, сегодня радостно заявляет, что выполнила свою миссию. Да, она выполнила миссию по уничтожению страны", - подытожил Рабинович.