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В Турции отказались аннулировать итоги референдума
19.04.2017 21:58

В Турции отказались аннулировать итоги референдума

В Турции Высшая избирательная комиссия решила не аннулировать результаты референдума, который прошел в воскресенье, 16 апреля, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, во время заседания 10 членов комиссии поддержали решение не аннулировать итоги референдума, в то время как "за" аннуляцию выступил один человек.

Напомним, что отменить итоги референдума потребовали представители трех турецких оппозиционных политических партий. Пони заявляли, что во время референдума были нарушены нормы законодательства.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум - люди голосовали за внесение изменений в конституцию страны, которые предусматривают расширение полномочий президента.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы

Теги материала: Турция, референдум, оппозиция, партия
Новости СМИ2
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