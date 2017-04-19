В Турции отказались аннулировать итоги референдума

В Турции Высшая избирательная комиссия решила не аннулировать результаты референдума, который прошел в воскресенье, 16 апреля, пишет РБК-Украина.
По полученным данным, во время заседания 10 членов комиссии поддержали решение не аннулировать итоги референдума, в то время как "за" аннуляцию выступил один человек.
Напомним, что отменить итоги референдума потребовали представители трех турецких оппозиционных политических партий. Пони заявляли, что во время референдума были нарушены нормы законодательства.
Напомним, в воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум - люди голосовали за внесение изменений в конституцию страны, которые предусматривают расширение полномочий президента.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы.