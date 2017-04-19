Оболонский суд вызвал Януковича на допрос

Оболонский районный суд Киева вызывает на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича. Соответствующая повестка была обнародована на сайте "Судебная власть Украины".
По полученным данным, судебное заседание должно состоятся 4 мая 2017 года. Экс-главу украинского государства вызывают на допрос в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.
"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - отмечается в документе.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что показания убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, предоставленные им по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, обязательно будут представлены в суде.