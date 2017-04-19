ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Оболонский суд вызвал Януковича на допрос
19.04.2017 21:41

Оболонский суд вызвал Януковича на допрос

Оболонский районный суд Киева вызывает на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича. Соответствующая повестка была обнародована на сайте "Судебная власть Украины".

По полученным данным, судебное заседание должно состоятся 4 мая 2017 года. Экс-главу украинского государства вызывают на допрос в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - отмечается в документе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что показания убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, предоставленные им по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, обязательно будут представлены в суде.

Теги материала: Виктор Янукович, суд, госизмена, допрос
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Важное
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Важное
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
Важное
МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Важное
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Важное
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Обнародован полный текст решения суда ООН по иску Украины против РФ
Важное
Обнародован полный текст решения суда ООН по иску Украины против РФ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рабинович: Если Гонтарева сбежит с Украины – значит она в сделке с правоохранителями
Эксклюзив  Рабинович: Если Гонтарева сбежит с Украины – значит она в сделке с правоохранителями  Видеорепортаж
19.04.2017
Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
Эксклюзив  Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет
19.04.2017
Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика