Мураев о суде в Гааге: Никакой перспективы у Украины нет

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Народный депутат Украины, глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев заявил, что суд ООН принял иск Украины против России, однако отказал в введении временных санкций в отношении Российской Федерации из-за недостаточности доказательств. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne .

"То, что Украина не предоставила суду ООН достаточно доказательств финансирования Российской Федерацией терроризма на Донбассе - это позор, поражение и никакой перспективы, о которой говорит президент, у нас нет", - заявил народный избранник.

Вместе с тем он прокомментировал решение Гаагского суда относительно притеснения крымскотатарского народа в оккупированном Крыму: "Меджлис в Министерстве юстиции Украины, как организация, не зарегистрирована вообще. То есть восстанавливать нечего. Меджлис - это группа людей, которые себя так назвали, и даже не общественная организация и не политическая партия. Поэтому решение суда (ООН, - ред.) можно как подорожник к ранке приложить".

Также было отмечено, что все решения суда ООН носят лишь рекомендательный характер.

"Ни Украина, ни Россия не являются субъектами, поскольку они не ратифицировали данное соглашение. Вообще эта тема печальная и говорит о неквалифицированных действиях власти. Нам в очередной раз лгут с экранов телеканалов и подсовывают мнимую реальность. С зарубежными инстанциями так не получается, нужны доказательства", - констатировал Мураев.