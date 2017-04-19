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Мэй: Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений
19.04.2017 20:59

Мэй: Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении британских властей продолжать политику сдерживания РФ из-за агрессии в Украине.

Согласно заявлению Мэй, сделанному накануне переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, антироссийские санкции будут действовать до полного выполнения Минских соглашений.

"Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений", - цитирует британского премьера Интерфакс-Украина.

Также Мэй заявила, что британские власти не признают Крым российским и осуждают действия РФ на востоке Украины.

Помимо этого премьер-министр Великобритании подчеркнула, что ее страна поддерживает все реформы, которые в настоящее время осуществляет Украина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Великобританию провел встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Теги материала: Великобритания, Украина, Россия, санкции, агрессия, Тереза Мэй
Новости СМИ2
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