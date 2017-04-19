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Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017 20:15

Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания

Народный депутат Украины Георгий Логвинский заявил, что признание российскими властями экстремистским Меджлис, и его запрет, являются нарушением международного права. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Что касается Меджлиса, то это, безусловно, дискриминация. Меджлис - это не организация, у него нет юридической формы. Это орган, который избирается народом, орган самоопределения людей и то, как они видят свой народ", - рассказал нардеп.

Вместе с тем он подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством фактически каждый татарин будет нести уголовную ответственность, либо же будет предметом преследований.

"Потому что по Уголовному Кодексу есть понятие "соучастник преступления", а это значит, что любой человек, который информирует и выбирает, а выбирает ведь народ, может быть соучастником преступления", - пояснил Логвинский.

Кроме того было сказано, что российские власти пытаются запугивать крымских татар, чтобы те уезжали из оккупированного Крыма. При этом политик отметил, что Россия рассматривает крымских татар, как какую-то "болезнь, которую нужно сжечь".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 19 апреля, в ходе заседания Международного суда ООН в Гааге по иску "Украина против РФ", было венесено решение о введении ряда мер для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Теги материала: Логвинский, Крым, крымские татары, Россия, суд
Новости СМИ2
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