ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Медведев заявил, что Россия "сама себя кормит"
19.04.2017 19:41

Медведев заявил, что Россия "сама себя кормит"

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что страна достигла невероятных результатов в вопросе обеспечения себя продовольствием за счет собственного сельхозпроизводства. Об этом премьер заявил в ходе выступления с отчетом в Государственной Думе, передает РИА Новости.

"Мы достигли таких уровней обеспечения продовольственной безопасности, которые заложены в Доктрине продовольственной безопасности РФ, которые никогда в предыдущие годы — ни в постсоветский, ни в советский период – мы не достигали", – сказал Медведев.

Премьер акцентировал на том, что обеспечивать самих себя продовольствием - это "выдающийся результат".

"Те урожаи, которые мы собираем, они существенным образом отличаются от того, что было в советские времена, равно, как и решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности", – заявил российский политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Transparency International обратились к президенту России Владимиру Путину с требование проверить Медведева на предмет коррупции и, в случае его вины, принять соответствующие меры против премьера.

Теги материала: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия, Госдума
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
Важное
МИД Украины расценил решение суда ООН как победу
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Важное
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Важное
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Обнародован полный текст решения суда ООН по иску Украины против РФ
Важное
Обнародован полный текст решения суда ООН по иску Украины против РФ
Суд ООН принял решение о применении мер против РФ для защиты нацменьшинств в Крыму
Важное
Суд ООН принял решение о применении мер против РФ для защиты нацменьшинств в Крыму
Путина попросили проверить Медведева на предмет коррупции
Важное
Путина попросили проверить Медведева на предмет коррупции

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
19.04.2017
Художница из Томска покорила интернет своей мохнатой игрушкой
Эксклюзив  Художница из Томска покорила интернет своей мохнатой игрушкой
19.04.2017
Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика