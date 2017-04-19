ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко хочет привлечь Великобританию к внедрению судебной реформы в Украине
19.04.2017 19:25

Порошенко хочет привлечь Великобританию к внедрению судебной реформы в Украине

В среду, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Великобританию повел встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

По полученным данным, одним из ключевых вопросов стало сотрудничество двух стран в сфере безопасности.

"Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания принимала участие в ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства Службы финансового расследования, которое я поручил доработать, внести и сделать максимально эффективным и некоррумпированным, ликвидировав налоговую милицию", - заявил глава украинского государства после переговоров с британским премьером.

Также Порошенко сообщил, что во время встречи говорили и об украинской судебной реформе, в частности относительно привлечения к этому процессу британских советников и использования опыта Великобритании в этой сфере.

"Подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан", - сообщил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Великобританию пообщался с британскими парламентариями и попросил их упростить визовый режим для украинских граждан.

Теги материала: Петр Порошенко, Тереза Мэй, Великобритания, сотрудничество
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Тимошенко: Порошенко ради получения сверхприбылей хочет разрешить продажу украинской земли
Важное
Тимошенко: Порошенко ради получения сверхприбылей хочет разрешить продажу украинской земли
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Важное
Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
Британия утвердила проведение досрочных парламентских выборов
Важное
Британия утвердила проведение досрочных парламентских выборов
Порошенко в Великобритании попросил об упрощении визового режима
Важное
Порошенко в Великобритании попросил об упрощении визового режима
Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда
Важное
Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда  Видеорепортаж
Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне
Важное
Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
Эксклюзив  Логвинский заявил, что Россия пытается избавиться от крымских татар путем запугивания
19.04.2017
Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
Эксклюзив  Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям
19.04.2017
Художница из Томска покорила интернет своей мохнатой игрушкой
Эксклюзив  Художница из Томска покорила интернет своей мохнатой игрушкой
19.04.2017
Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика