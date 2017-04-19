Порошенко хочет привлечь Великобританию к внедрению судебной реформы в Украине

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Великобританию повел встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

По полученным данным, одним из ключевых вопросов стало сотрудничество двух стран в сфере безопасности.

"Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания принимала участие в ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства Службы финансового расследования, которое я поручил доработать, внести и сделать максимально эффективным и некоррумпированным, ликвидировав налоговую милицию", - заявил глава украинского государства после переговоров с британским премьером.

Также Порошенко сообщил, что во время встречи говорили и об украинской судебной реформе, в частности относительно привлечения к этому процессу британских советников и использования опыта Великобритании в этой сфере.

"Подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан", - сообщил Порошенко.