Сотник о суде в Гааге: Украине нужно лучше подготовиться к основным слушаниям

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Елена Сотник считает, что Россия не будет выполнять решение суда ООН. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne .

"Однозначно, для правозащитников и крымских татар, которые непосредственно пребывают на территории Крыма, наличие решения международного суда усилит позицию защиты их собственных прав и они смогут апеллировать в международные инстанции международных организаций в случае, если эти права будут грубо нарушены. Поэтому это решение - просто дополнительный инструмент защиты от репрессий диктаторской страны", - заявила парламентарий.

Вместе с тем она подчеркнула, что после сегодняшнего судебного решения украинские дипломаты должны оценить все негативные оценки судей, в частности, относительно доказательств по финансированию террористов со стороны России.

Сотник утверждает, что Украине необходимо усилить свою позицию в суде и более основательно подготовиться к основным слушаниям: "В идеале для Украины, чтобы усилить свою позицию на международном уровне, необходимо проголосовать за Закон об оккупированных территориях, признать территории оккупированными и только после этого у нас будут увеличены позиции на любых международных судовых инстанциях".