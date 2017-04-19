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Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН
19.04.2017 18:43

Порошенко отреагировал на решение Международного суда ООН

Признание исков Украины в отношении Российской Федерации юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге является важным моментом. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

По словам украинского лидера, он надеется на положительное решение по украинским искам.

"Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверенны в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков",- заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 19 апреля, Международный суд ООН принял решение об отсутствии оснований для введения дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Теги материала: Петр Порошенко, ООН, суд, Украина, Россия
Новости СМИ2
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