США вернет Украине деньги, украденные Лазаренко

MIGnews.com.ua

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что правительство США согласно вернуть украденные экс-премьером-министром Украины Павлом Лазаренко в Украине средства, но на определенных условиях, передает УНН.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обозначены те условия и задачи, на которые эти деньги должны быть потрачены", - сказал Енин.

Предварительно, средства могут быть возвращены в целях борьбы с бедностью, для поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией в Украине.

"Эти вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинского-американских переговоров", - объяснил замгенпрокурора.

В Генпрокуратуре склонны считать, что процесс возврата украденных активов не будет мгновенным, так как средства находятся на счетах пяти различных юрисдикций и для их перечисления из США украинскому правительству понадобится время.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", - рассказал Енин.

Как известно, уголовное дело против Павла Лазаренко возбуждено Генпрокуратурой Украины в 1998 году. Экс-чиновника подозревают в хищение государственного имущества в особо крупных размерах.