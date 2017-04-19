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США вернет Украине деньги, украденные Лазаренко
19.04.2017 18:30

США вернет Украине деньги, украденные Лазаренко

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что правительство США согласно вернуть украденные экс-премьером-министром Украины Павлом Лазаренко в Украине средства, но на определенных условиях, передает УНН.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обозначены те условия и задачи, на которые эти деньги должны быть потрачены", - сказал Енин.

Предварительно, средства могут быть возвращены в целях борьбы с бедностью, для поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией в Украине.

"Эти вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинского-американских переговоров", - объяснил замгенпрокурора.

В Генпрокуратуре склонны считать, что процесс возврата украденных активов не будет мгновенным, так как средства находятся на счетах пяти различных юрисдикций и для их перечисления из США украинскому правительству понадобится время.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", - рассказал Енин.

Как известно, уголовное дело против Павла Лазаренко возбуждено Генпрокуратурой Украины в 1998 году. Экс-чиновника подозревают в хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 15 декабря, Украина надеется вернуть 280 миллионов долларов, незаконно выведенных Павлом Лазаренко, которые находятся в Антигуа и Барбуда, Гернси, Лихтенштейне, Литве и Швейцарии.

Теги материала: ГПУ, Лазаренко, США, средства, коррупция
Новости СМИ2
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