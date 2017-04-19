Обнародован полный текст решения суда ООН по иску Украины против РФ

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, Международный суд ООН огласил свое решение по иску Украины в отношении России.

Стоит отметить, что суд частично удовлетворил запрос Украины относительно применения временных мер против РФ. В частности, Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер из-за финансирования Россией терроризма.

Текст решения суда в Гааге по иску Украины против России уже представили общественности.