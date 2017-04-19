Насирову отдадут все изъятые паспорта

Апелляционный суд Киева принял решение частично удовлетворить ходатайство защиты отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил вернуть ему изъятые ранее документы, в частности все паспорта и идентификационный код, сообщает ТСН.
Стоит отметить, что данное решение отменяет постановление Соломенского суда Киева об изъятии имущества. Однако судебное решение о запрете выезда Насирова из страны остается в силе. То есть экс-глава ГФС обязан сдать все документы в правоохранительные органы.
Также согласно судебному решению все ранее изъятое имущество Романа Насирова остается под арестом.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Немецкого университетского кардиологического центра Фрайбурга заявили о том, что никто из врачей никогда не проводил осмотр и не ставил диагноз отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.