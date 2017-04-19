Суд в Гааге отказался применять "санкции" против РФ за финансирование терроризма в Украине

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, Международный суд ООН принял решение об отсутствии оснований для введения дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщил председатель Суда Ронни Абрахам на открытых слушаниях в Гааге, которые транслировал телеканал NewsOne .

Он подчеркнул, что Суд принимает это решение, несмотря на то что признал свою юрисдикцию в этом деле.

По его словам, Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции.

По мнению суда, это требование не было выполнено. "Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств (для субъектов Л/ДНР)", - заявил он.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям", - сказал Абрахам.

Вместе с тем Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в МИД Украине заявили, что украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопрос о российской агрессии и оккупации украинской территории, чтобы укрепить свою юридическую позицию и избежать обвинений в политизации судебного процесса.

Напомним, Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

Первые слушания по делу Украины против России состоялись 6-9 марта в Гааге. В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.