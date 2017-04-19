Суд ООН принял решение о применении мер против РФ для защиты нацменьшинств в Крыму

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в ходе заседания Международного суда ООН в Гааге по иску "Украина против РФ", было венесено решение о введении ряда мер для защиты национальных меньшинств в Крыму, передает Украинская Правда .

Данное решение озвучил председатель Суда Ронни Абрахам.

Судом были рассмотрены нарушения положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации, в частности, статей два и пять, на которые указывает украинская сторона, направленных на защиту физических лиц от проявлений дискриминации.

Однако, введение временных мер против Российской Федерации будет возможно лишь тогда, как будут представлены свидетельства проявлений расовой дискриминации.

"Что касается представленных суду свидетельств, то некоторые из них отвечают определению дискриминации, например в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине", - сказал Абрахам.

Гаагский суд обязал Россию:

Воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса;

Обеспечить ведение обучения на украинском языке.

"Суд отмечает, что требования или параметры для применения временных мер по Конвенции по предотвращению расовой дискриминации являются действительными и, таким образом, суд принимает решение, чтобы такие меры были указаны и чтобы они были полностью или частично указаны по тем статьям, о которых говорила украинская сторона", - добавил Абрахам.