Британия утвердила проведение досрочных парламентских выборов

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, Парламент Великобритании утвердил голосованием проведение досрочных выборов, которые теперь пройдут 8 июня, передает Интерфакс.

Согласно информации британских СМИ, 522 парламентария проголосовали за выборы, 13 человек выступили против проведения.

Незадолго до голосования свое мнение о досрочных выборах высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявив, что стране необходима определенность, стабильность и сильное руководство, а это свидетельствует о том, что Британии необходимы выборы.

До голосования было постановлено, что выборы состоятся в 2020 году.