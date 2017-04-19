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Британия утвердила проведение досрочных парламентских выборов
19.04.2017 17:23

Британия утвердила проведение досрочных парламентских выборов

В среду, 19 апреля, Парламент Великобритании утвердил голосованием проведение досрочных выборов, которые теперь пройдут 8 июня, передает Интерфакс.

Согласно информации британских СМИ, 522 парламентария проголосовали за выборы, 13 человек выступили против проведения.

Незадолго до голосования свое мнение о досрочных выборах высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявив, что стране необходима определенность, стабильность и сильное руководство, а это свидетельствует о том, что Британии необходимы выборы.

До голосования было постановлено, что выборы состоятся в 2020 году.

 Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране будут проведены досрочные парламентские выборы, которые состоятся восьмого июня, если за такое решение проголосует парламент. 

Теги материала: парламент, Британия, Великобритания, выборы, досрочные выборы, парламентские выборы
Новости СМИ2
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