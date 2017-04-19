Брюссель подтвердил график по предоставлению Украине безвиза

MIGnews.com.ua

Представители Европейского союза утвердили график введения безвизового режима с Украиной, согласно которому страна получит его до середины июня 2017 года. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Помимо этого вице-спикер отметила, что для подтверждения такого решения необходимо, чтобы украинские депутаты случайным образом его не сорвали.

"Брюссель подтверждает график украинского безвиза, согласно которому до середины июня наши граждане получат безвизовый режим с ЕС. Надеюсь, некоторые депутаты, которые путают ВР и другие учреждения, его не сорвут", - сообщила Геращенко.