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Порошенко в Великобритании попросил об упрощении визового режима
19.04.2017 16:14

Порошенко в Великобритании попросил об упрощении визового режима

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Великобританию пообщался с британскими парламентариями и попросил их упростить визовый режим для украинских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание во время общения стороны уделили укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.

Напомним, Петр Порошенко 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Великобританию должен выступить в Королевском институте международных отношений Chatham House перед ведущими представителями британского бизнеса.

Теги материала: Петр Порошенко, Великобритания, визовый режим, либерализация
Новости СМИ2
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