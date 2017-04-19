Порошенко в Великобритании попросил об упрощении визового режима

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Великобританию пообщался с британскими парламентариями и попросил их упростить визовый режим для украинских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, особое внимание во время общения стороны уделили укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.
Напомним, Петр Порошенко 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Великобританию должен выступить в Королевском институте международных отношений Chatham House перед ведущими представителями британского бизнеса.