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Матиос оголился, чтобы продемонстрировать татуировку в интересном месте
19.04.2017 16:02

Матиос оголился, чтобы продемонстрировать татуировку в интересном месте  Фоторепортаж

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продемонстрировал журналистам татуировку в виде совы на правом предплечье, которую недавно сделал, передает "Украинская правда".

"Я никогда не был ни для кого "фоном". Я хочу иметь цель в жизни - цель построить что-то. Сейчас есть уникальная возможность "с нуля" построить то, что войдет в историю. И я чувствую в себе силы построить это. Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра. Так выглядит "белая ворона". Но я не "белая ворона", я - сова. Сейчас покажу, что имею в виду", - аргументировал Матиос выбор рисунка на своем теле.

Также журналисты заприметили оружие на поясе, явно дорогие брендовые ботинки, похожие на Louis Vuitton, и часы Rolex.

"Это подарок супруги на 40-летие", - объяснил генерал Матиос в отношении наручных часов.

На вопрос о фирме обуви, он ответил, что это изделие модного украинского обувного дома "Луцк-Волынь".

Как сообщал MIGnews.com.ua, главный военный прокурор Анатолий Матиос отдал приказ закрыть публичный доступ к электронным декларациям определенных прокуроров для обеспечения их безопасности.

Теги материала: Матиос, Прокурор, военная прокуратура, фото
Новости СМИ2
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