В ФГИ назначили временно исполняющего обязанности руководителя

MIGnews.com.ua

Фонд госимущества Украины назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитря Парфененко, который являлся заместителем главы ФГИ. Данный приказ № 236 от 18 апреля 2017 года разместил пресс-центр ведомства на официальном сайте.

Как известно, прежний глава ФГИ Игорь Билоус решил по собственному желанию уйти в отставку и заявил о своем намерении 10 апреля текущего года.

"Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", - объяснил Билоус.

После чего, 13 апреля, депутаты Верховной Рады одобрили увольнение с должности главы Фонда госимущества Украины.

Согласно закону "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады.