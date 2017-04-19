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В ФГИ назначили временно исполняющего обязанности руководителя
19.04.2017 15:01

В ФГИ назначили временно исполняющего обязанности руководителя

Фонд госимущества Украины назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитря Парфененко, который являлся заместителем главы ФГИ. Данный приказ № 236 от 18 апреля 2017 года разместил пресс-центр ведомства на официальном сайте.

Как известно, прежний глава ФГИ Игорь Билоус решил по собственному желанию уйти в отставку и заявил о своем намерении 10 апреля текущего года.

"Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", - объяснил Билоус.

После чего, 13 апреля, депутаты Верховной Рады одобрили увольнение с должности главы Фонда госимущества Украины.

Согласно закону "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 10 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева официально  заявила об уходе в отставку.

Теги материала: госимущество, ФГИ, глава, назначение
Новости СМИ2
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