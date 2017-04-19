Путина попросили проверить Медведева на предмет коррупции

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, российское отделение международной неправительственной организации Transparency International (TI) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на предмет соблюдения последним антикоррупционного законодательства РФ.

Письмо было направлено к главе правительства Российской Федерации, о чем свидетельствует информация, обнародованная на сайте организации.

"На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и многочисленных сообщений в СМИ мы считаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов", - говорится в заявлении организации.

У Transparency International есть основания полагать, что премьер-министр состоит в дружеских отношениях с председателем совета директоров «Агрокомплекс «Мансурова» Ильей Елисеевым и неоднократно останавливался в гостевом доме в Курской области, принадлежащем агропромышленному комплексу.

"Господин Елисеев также является заместителем председателя правления АО "Газпромбанк", которому Правительство РФ оказывал финансовую помощь в 2014 и 2015 годах. Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурова" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации о распределении государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов. При этом нам неизвестно, сообщил ли о нем Дмитрий Медведев Совету при Президенте по противодействию коррупции", - отмечается в сообщении.

Борцы с коррупцией уточнили, что если премьер не уведомил об этом Совет, то Владимир Путин должен "привлечь Дмитрия Медведева к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой "за утрату доверия".