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Путина попросили проверить Медведева на предмет коррупции
19.04.2017 14:41

Путина попросили проверить Медведева на предмет коррупции

В среду, 19 апреля, российское отделение международной неправительственной организации Transparency International (TI) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на предмет соблюдения последним антикоррупционного законодательства РФ.

Письмо было направлено к главе правительства Российской Федерации, о чем свидетельствует информация, обнародованная на сайте организации.  

"На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и многочисленных сообщений в СМИ мы считаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов", - говорится в заявлении организации.

У Transparency International есть основания полагать, что премьер-министр состоит в дружеских отношениях с председателем совета директоров «Агрокомплекс «Мансурова» Ильей Елисеевым и неоднократно останавливался в гостевом доме в Курской области, принадлежащем агропромышленному комплексу.

"Господин Елисеев также является заместителем председателя правления АО "Газпромбанк", которому Правительство РФ оказывал финансовую помощь в 2014 и 2015 годах. Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурова" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации о распределении государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов. При этом нам неизвестно, сообщил ли о нем Дмитрий Медведев Совету при Президенте по противодействию коррупции", - отмечается в сообщении.

Борцы с коррупцией уточнили, что если премьер не уведомил об этом Совет, то Владимир Путин должен "привлечь Дмитрия Медведева к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой "за утрату доверия".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, депутаты от Коммунистической партии РФ подали проект, согласно которому представители комитета Госдумы по безопасности должны были проверить Дмитрия Медведева на предмет коррупции, однако Госдума отказалась поддерживать проект протокольного поручения и проводить проверку российского премьер-министра.

Теги материала: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, коррупция, проверка
Новости СМИ2
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