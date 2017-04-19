Рева заявил, что МВФ уже на 99% согласовал пенсионную реформу в Украине

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в ходе заседания правительства министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что согласование пенсионной реформы уже на 99% процентов согласовано с миссией Международного валютного фонда, передает УНИАН .

Министр подчеркнул, что оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции, так как миссия МВФ завершила свою работу в стране на прошлой неделе.

"Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется", - рассказал министр.

Рева считает, что соответствующий законопроект может быть внесен для рассмотрения Верховной Радой еще до 16 мая текущего года.

"Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения", - сказал министр соцполитики.