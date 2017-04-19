Рева: Максимальная пенсия в Украине достигает 60 тысяч гривен

Наибольший размер пенсии, которую сегодня выплачивает государство, составляет 58 тысяч гривен. Об этом заявил глава министерства социальной политики Андрей Рева.
Он отметил, что в Украине стандартный размер пенсионных выплат не превышает 10 740 гривен. Однако существует почти 20 тысяч пенсионеров, которые получают выплаты намного больше этой нормы.
"Из них 10-20 тысяч гривен получают около 18 тысяч человек, и более 20 тысяч гривен - до 2 тысяч пенсионеров. Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине - 58 тысяч гривен", - сказал председатель ведомства в эфире 112 Украина.
Рева уточнил, что пенсию в размере 58 тысяч гривен получают Герой Украины и летчик-испытатель.
Он считает неправильным существование в стране пенсии больше 10 тысяч гривен. Однако отмена таких выплат не решит проблему дефицита бюджета Пенсионного фонда.
По его словам, на сегодняшний день в стране существует необходимость внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что украинские пенсионеры даже думать не могут о достойной пенсии, ведь они живут в бедной стране.