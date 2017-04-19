СБУ предупреждает, что российские спецслужбы готовят в Украине провокационные митинги

MIGnews.com.ua

В первой половине мая этого года российские спецслужбы планируют проведение провокационных митингов с целью разжигания межнациональной вражды.

Об этом сообщил глава аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук в ходе брифинга в среду, 19 апреля, передает РБК-Украина.

По его словам, подобные митинги запланированы в нескольких областях на востоке и западе Украины.

При этом пресс-служба СБУ информирует, что в Одессе силовики предотвратили провокацию в отношении болгарского нацменьшинства.

"СБУ владеет информацией, что это должна была быть первая из ряда запланированных российскими спецслужбами провокаций. Планируются подобные "спектакли" в Харькове, Херсоне и Николаеве", - говорится в сообщении.