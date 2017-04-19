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Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда
19.04.2017 12:44

Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда  Видеорепортаж

Решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины к Российской Федерации имеет очень большое значение. На основании этого документа РФ будет привлечена к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления в Chatham House в Лондоне.

Глава государства уверен, что день оглашения Гаагским судом предварительного решения по иску Украины к РФ очень важен.

"Сегодня очень важный день, ведь Международный суд ООН примет первые меры в деле, которое Украина инициировала против России", - сказал украинский лидер.

Кроме этого Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой помогать Украине и дальше, а также оставаться сильным и объединенным.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, Международный суд ООН в Гааге огласит первое решение по иску Украины в отношении Российской Федерации. 

Теги материала: Петр Порошенко, Гаагский суд, решение, иск, Россия, видео
Новости СМИ2
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