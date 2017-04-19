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Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне
19.04.2017 12:30

Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне  Видеорепортаж

В последнее время украинская армия существенно повысила свою боеспособность. На сегодняшний день Вооруженные силы Украины занимают восьмое место среди армий Европы. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления в Chatham House в Лондоне.

По его словам, Украина каждый год тратит 5% ВВП на безопасность и оборону. При этом некоторые страны-члены НАТО тратят на аналогичную сферу намного меньше. В связи с этим украинская армия стоит на восьмом месте среди всех армий Европы.

Глава государства акцентировал внимание на том, что ВСУ являются единственными военными, которые непосредственно сталкиваются с вооруженной агрессией РФ и могут эффективно ее сдерживать.   

"Это может заставить вас чувствовать себя в безопасности. Это предотвращает агрессию от ваших домов. Разве это не то, что западные зрители должны понимать первую очередь? Я думаю, что должны", - указал он.

Украинский лидер уверен, что российское правительство одержимо "своим имперским прошлым".

"Стремление России к гегемонии не остановится на Украине. Вчера это были Молдова и Приднестровье, вчера это были Грузия, Абхазия и Осетия. Сегодня это Сирия и Украина. Кто будет следующим?", - добавил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовные дела в отношении еще двух командиров ВСУ, которые защищают украинскую территорию от российской агрессии. 

Теги материала: ВСУ, Петр Порошенко, армия, Европа, Россия, видео
Новости СМИ2
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