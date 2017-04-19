ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко: Россия не заинтересована в мире на Донбассе
19.04.2017 12:24

Порошенко: Россия не заинтересована в мире на Донбассе

Российская Федерация не выполняет свои обещания и не заинтересована в мире на востоке Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Chatham House в Лондоне в среду, 19 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях. Тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения", - подчеркнул президент.

По его словам, РФ нарушила все двусторонние договоренности, по которым признавался и гарантировался суверенитет и территориальная целостность Украины.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Россия нарушает свои бесчисленные обещания в рамках Минского процесса.

"Она (Россия, - ред.) продолжает отправлять в Украину войска, тяжелое оружие и боеприпасы, превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире", - отметил глава украинского государства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Порошенко сообщил, что Минские договоренности являются единственным вариантом решения вооруженного противостояния на Донбассе как в части вопросов безопасности, так и политических аспектов. 

Теги материала: Петр Порошенко, Россия, Донбасс, Минские договоренности
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ предупреждает, что российские спецслужбы готовят в Украине провокационные митинги
Важное
СБУ предупреждает, что российские спецслужбы готовят в Украине провокационные митинги
Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда
Важное
Порошенко с нетерпением ждет решения Гаагского суда  Видеорепортаж
Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне
Важное
Порошенко похвастался украинской армией в Лондоне  Видеорепортаж
Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
Важное
Эксклюзив  Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
Иск Украины против РФ: Суд в Гааге огласит первое решение
Важное
Иск Украины против РФ: Суд в Гааге огласит первое решение
Суд запретил использовать в Украине торговую марку "Сбербанк"
Важное
Суд запретил использовать в Украине торговую марку "Сбербанк"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017
Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
Эксклюзив  Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
19.04.2017
Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
Эксклюзив  Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
18.04.2017
Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика