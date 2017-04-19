Порошенко: Россия не заинтересована в мире на Донбассе

MIGnews.com.ua

Российская Федерация не выполняет свои обещания и не заинтересована в мире на востоке Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Chatham House в Лондоне в среду, 19 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях. Тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения", - подчеркнул президент.

По его словам, РФ нарушила все двусторонние договоренности, по которым признавался и гарантировался суверенитет и территориальная целостность Украины.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Россия нарушает свои бесчисленные обещания в рамках Минского процесса.

"Она (Россия, - ред.) продолжает отправлять в Украину войска, тяжелое оружие и боеприпасы, превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире", - отметил глава украинского государства.