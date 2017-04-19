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Рабинович: Стратегия правительства Гройсмана - это протянуть еще год во власти
19.04.2017 12:12

Рабинович: Стратегия правительства Гройсмана - это протянуть еще год во власти

 Вся стратегия нынешнего Кабинета министров заключается в том, чтобы протянуть еще год-другой во власти. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Из всех достижений Кабмина самое яркое - то, что страна занимает первое место в Европе по уровню коррупции. У Кабинета министров нет стратегического видения будущего государства, вся стратегия - протянуть еще годик во власти. Нас всех заставляют испытывать трудности только для того, чтобы куча вороватых бездарей получили траншик и продержалась во властных креслах еще годик-другой", - заявил Рабинович.

"Отчет правительства Гройсмана очень напомнил завещание Кабмина Яценюка. Смотрите, какая потрясающая логика: Яценюк говорит, что Гройсман самый лучший премьер, Гройсман хвалит Яценюка. При этом Гройсман заявляет: я стал премьером на пределе экономической разрухи. У них там что-то не сходится в голове. Они все такие "замечательные", в результате в стране - одна разруха", - убежден парламентарий.

По словам Рабиновича, результат работы Кабинета министров особо заметен в рейтингах международных организаций. В них Украина занимает "первые места в Европе по коррупции, по невозможности вести бизнес, по опасностям для туристов".

"Больше всего меня поражает, что такие места в рейтингах занимает страна через три года после Майдана. У правительства нет плана, у правительства нет объяснений, как идти дальше. У них есть только разговор о том, что мы можем получить еще один транш МВФ, если продадим свою землю, вырубим свои леса, уничтожим своих стариков-пенсионеров. И за это мы прокормим толпу непрофессиональных менеджеров, которые сидят на нашем горбу и продолжают неэффективно управлять украинской экономикой", - резюмировал Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Рабинович потребовал скорейших внеочередных выборов в Верховную Раду, чтобы разрешить политический и экономический кризис в стране.

Теги материала: Вадим Рабинович, За Життя, Кабинет Министров, Владимир Гройсман
Новости СМИ2
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