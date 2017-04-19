В МИД Украины сообщили, когда должно состояться подписание безвиза с ЕС

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, должно состоятся следующее рассмотрение вопроса безвизового режима с Европейским союзом для украинцев. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседание Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

"26 апреля - это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС, так называемый COREPER, подтвердит результаты триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС и в ближайшее время, скорее всего 15-16, возможно, 18 мая, состоится подписание", - рассказал он.