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В МИД Украины сообщили, когда должно состояться подписание безвиза с ЕС
19.04.2017 12:03

В МИД Украины сообщили, когда должно состояться подписание безвиза с ЕС

В среду, 26 апреля, должно состоятся следующее рассмотрение вопроса безвизового режима с Европейским союзом для украинцев. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседание Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

"26 апреля - это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС, так называемый COREPER, подтвердит результаты триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС и в ближайшее время, скорее всего 15-16, возможно, 18 мая, состоится подписание", - рассказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Европейском союзе начал работать новый регламент для повышения безопасности, в связи с чем возможны дополнительные проверки на границах. В частности, будет изменен порядок идентификации и оформления граждан в соответствии с использованием соответствующих баз данных.

Теги материала: безвизовый режим, МИД, Евросоюз
Новости СМИ2
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