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Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
19.04.2017 11:15

Эксклюзив  Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной

Украина может вернуть дружеские отношения с Российской Федерацией, однако это произойдет не скоро.

Об этом заявил журналист и ведущий Евгений Киселевв эфире телеканала NewsOne.

"Я уверен, что это (дружба между Украиной и Россией – ред.) будет, только не скоро. Для этого, как минимум, должен смениться политический режим в России, потому что с нынешним едва ли Украина когда-нибудь сможет нормально разговаривать, учитывая психические особенности действующего российского лидера (Владимира путина, - ред.). Я боюсь, что с ним нормально сейчас никто не может разговаривать, как в стране, так и в мире", - убежден журналист.

Киселев считает, что дружба между Россией и Украиной восстановится, когда пройдет жизнь одного поколения.

"На этой не украинцами развязанной войне нужно, чтобы прошло как минимум 20-25 лет, чтобы те, кто еще не родились, были уже взрослыми и не испытывали этих страшных антироссийских эмоций, которые являются частью сегодняшних реалий", - объяснил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на 6:00 среды, 19 апреля, незаконные вооруженные формирования 35 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Стоит отметить, что в течение суток в результате обстрелов ранение получили двое украинских военных.

Теги материала: Киселев, Россия, отношения
Новости СМИ2
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