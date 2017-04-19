Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной

MIGnews.com.ua

Украина может вернуть дружеские отношения с Российской Федерацией, однако это произойдет не скоро.

Об этом заявил журналист и ведущий Евгений Киселевв эфире телеканала NewsOne.

"Я уверен, что это (дружба между Украиной и Россией – ред.) будет, только не скоро. Для этого, как минимум, должен смениться политический режим в России, потому что с нынешним едва ли Украина когда-нибудь сможет нормально разговаривать, учитывая психические особенности действующего российского лидера (Владимира путина, - ред.). Я боюсь, что с ним нормально сейчас никто не может разговаривать, как в стране, так и в мире", - убежден журналист.

Киселев считает, что дружба между Россией и Украиной восстановится, когда пройдет жизнь одного поколения.

"На этой не украинцами развязанной войне нужно, чтобы прошло как минимум 20-25 лет, чтобы те, кто еще не родились, были уже взрослыми и не испытывали этих страшных антироссийских эмоций, которые являются частью сегодняшних реалий", - объяснил он.