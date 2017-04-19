Следком РФ открыл дела против двух командиров ВСУ

MIGnews.com.ua

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовные дела в отношении еще двух командиров ВСУ, которые защищают украинскую территорию от российской агрессии. В частности, в "совершении преступлений" подозреваются командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Заболотный и командир 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Олег Громадский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Украинцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 и частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса России - применении запрещенных методов ведения военных действий.

По версии представителей Следкома, Заболотный и Громадский принимали участие в обстреле объектов инфраструктуры и гражданских лиц, не принимающих участие в военных действиях. При этом подчеркивается, что командиры ВСУ выполняли заведомо преступные приказы своего руководства.