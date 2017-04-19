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Следком РФ открыл дела против двух командиров ВСУ
19.04.2017 10:48

Следком РФ открыл дела против двух командиров ВСУ

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовные дела в отношении еще двух командиров ВСУ, которые защищают украинскую территорию от российской агрессии. В частности, в "совершении преступлений" подозреваются командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Заболотный и командир 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Олег Громадский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Украинцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 и частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса России - применении запрещенных методов ведения военных действий.

По версии представителей Следкома, Заболотный и Громадский принимали участие в обстреле объектов инфраструктуры и  гражданских лиц, не принимающих участие в военных действиях. При этом подчеркивается, что командиры ВСУ выполняли заведомо преступные приказы своего руководства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Следственный комитет Российской Федерации направил в Украину запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы расстрелянного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Теги материала: СК РФ, уголовное дело, ВСУ, война
Новости СМИ2
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