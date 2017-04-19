Иск Украины против РФ: Суд в Гааге огласит первое решение

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, Международный суд ООН в Гааге огласит первое решение по иску Украины в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте суда.

В частности, публичное заседание начнется в 15:00 (16:00 - по киевскому времени). Председатель суда Ронни Абрахам должен озвучить решение суда в Дворце мира в Гааге. При этом судебное заседание каждый желающий может посмотреть в онлан-режиме.

Напомним, украинская сторона подала иск в Гаагский суд 16 января этого года. В нем Россия обвиняется в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.