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Иск Украины против РФ: Суд в Гааге огласит первое решение
19.04.2017 09:07

Иск Украины против РФ: Суд в Гааге огласит первое решение

В среду, 19 апреля, Международный суд ООН в Гааге огласит первое решение по иску Украины в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте суда.

В частности, публичное заседание начнется в 15:00 (16:00 - по киевскому времени). Председатель суда Ронни Абрахам должен озвучить решение суда в Дворце мира в Гааге. При этом судебное заседание каждый желающий может посмотреть в онлан-режиме.

Напомним, украинская сторона подала иск в Гаагский суд 16 января этого года. В нем Россия обвиняется в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава украинской делегации в МС ООН, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что для того, чтобы укрепить свою юридическую позицию, а также избежать обвинений в политизации судебного процесса украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопрос о российской агрессии и оккупации украинской территории.

Теги материала: Гаагский суд, ООН, иск, Россия, решение
Новости СМИ2
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